Совет главных конструкторов утвердил 27 проектов перспективных вооружений

Совет главных конструкторов сил общего назначения утвердил 27 проектов в области создания перспективного вооружения, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на заседании ВПК с участием президента Владимира Путина. Об этом в четверг, 26 января, передает ТАСС.

«Коллегия ВПК в прошлом году совместно с Минобороны, Минпромторгом и Росгвардией завершила формирование такого совета, утвержден перечень из 27 проектов, которые обеспечивают создание перспективных образцов, комплексов и систем вооружения общего назначения», — отметил Рогозин.

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Кроме того, вице-премьер сообщил об утверждении руководства совета главных конструкторов и назначении главных конструкторов по всем 27 проектам.

В декабре 2016 года Рогозин сообщил, что государственную программу вооружений на 2017-2025 годы (ГПВ-2025) планируется утвердить в июле 2017 года. Он отказался уточнить объем расходов на программу, отметив, что он станет известен после ее утверждения.

