Рогозин на ослах показал разницу между технарями и гуманитариями

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин на примере ослов сравнил гуманитариев и технарей. Запись он опубликовал в пятницу, 13 декабря, на своей странице в Twitter.

«Сразу видно, кто технарь, а кто гуманитарий», — подписал он короткое видео, на котором животные выбираются из загона.

9 января Рогозин опубликовал в Twitter шуточное фото, на котором герой фильма «Брат 2» Виктор Багров в исполнении актера Виктора Сухорукова назван «главным российским хакером».

В декабре 2016-го в соцсетях вице-премьер высмеял заявление Киева о том, что украинское ракетное оружие превосходит российские аналоги.