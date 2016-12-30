Рогозин назвал украинских чиновников мракобесами за запрет на Пушкина и Гоголя

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин предположил, что украинские власти расценивают русских классиков как своих врагов. Об этом политик написал в своем Twitter в пятницу, 30 декабря.

«Пушкин, Достоевский, Гоголь — лютые враги Майдана? Мракобесы», — заявил Рогозин, комментируя решение украинского лидера Петра Порошенко ограничить ввоз российских книг антиукраинского содержания в страну.

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8 декабря этот документ приняла Верховная Рада. Он «четко выставляет препятствие на пути российской книги, которая имеет пропагандистский характер, то есть тех книг, которые не признают украинского государства, не дают украинскому народу права на мнение, на существование», пояснял замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко.

14 декабря Рогозин высмеял киевские власти за «открытие» газового месторождения, о котором было известно 30 лет назад.

Киев после смены власти в начале 2014 года неоднократно принимал меры, призванные не допустить поступления в информационное поле страны продукции из России. В марте украинские парламентарии запретили трансляцию всех российских фильмов, снятых после 1 января 2014 года. В прошлом году попали под запрет 38 печатных изданий, в частности книги Эдуарда Лимонова «Киев капут» и Сергея Глазьева «Катастрофа. От американской войны к мировой войне».