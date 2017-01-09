Рогозин назвал героя фильма «Брат 2» главным российским хакером

Вице-премьер Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter шуточное фото, на котором герой фильма «Брат 2» Виктор Багров в исполнении актера Виктора Сухорукова назван «главным российским хакером».

На снимке утверждается, что спецслужбы США и Украины сфотографировали киберпреступника в момент его прилета на конференцию по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ.

Виктор Багров в исполнении Сухорукова отдаленно напоминает российского хакера Евгения Богачева, разыскиваемого ФБР за многочисленные киберпреступления и хищения денежных средств.

Ранее 9 января официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook также пошутила на тему русских хакеров, которых, по версии Вашингтона, Москва привлекла для вмешательства в президентскую кампанию в США. «Мне кажется, "русские хакеры" если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг [президенту США Бараку] Обаме и, конечно, сам доклад о "русских хакерах"», — отметила она.

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6 января была опубликована рассекреченная часть доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности США. В тексте утверждается, что президент России Владимир Путин дал поручение начать в 2016 году кампанию с целью влияния на президентские выборы в Соединенных Штатах. В докладе указывается, что Москва хотела подорвать веру общества в демократический процесс в США и очернить кандидата от демократов Хиллари Клинтон.