Российских депутатов накажут за мат в интернете

Дума Астраханской области в окончательном чтении приняла поправки в кодекс депутатской этики, согласно которым депутатам запрещается использовать грубые выражения в интернете. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель областной думы Игорь Мартынов.

По его словам, сейчас парламентарии не всегда выбирают слова в виртуальном общении. «Теперь правила предписывают парламентариям быть осторожнее и не дискредитировать работу думы», — сказал Мартынов, не уточнив, кто и как будет следить в сети за членами парламента.

Запрет будет распространяться не только на мат, но и на оскорбления. Отныне в случае употребления подобной лексики депутату придется сначала публично признать некорректность или недостоверность сказанного, а потом извиниться перед обруганным гражданином. В противном случае он может лишиться возможности выступать на заседаниях регионального парламента.

Ранее депутаты от КПРФ внесли в Госдуму два законопроекта о введении наказания для чиновников за хамство в общении с гражданами. Наказывать за это коммунисты предложили штрафами до полумиллиона рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!