Чиновников и депутатов призвали учиться «затыкать фонтан»

Членам «Единой России» следует лучше продумывать свои высказывания и при необходимости вовремя «затыкать фонтан», заявил представитель Высшего совета партии Дмитрий Орлов. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 5 июля.

«Есть замечательная формула, которую когда-то употребил Козьма Прутков — "Если у тебя есть фонтан, заткни его"» — сказал он.

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Орлов призвал коллег, которые находятся «не в самом лучшем эмоциональном или интеллектуальном состоянии», подождать, прежде чем делать заявления. Он также отметил, что члены партии в общении с избирателями не должны придерживаться менторского тона.

«Люди не ждут совета, они ждут ответа за то, что происходит. Рецепта того, что нужно делать, но не им, а государственной машине, власти, системе», — заключил Орлов.

В середине мая спикер Госдумы Вячеслав Володин похвалил депутата от КПРФ Ольгу Алимову за отказ от мата в социальных сетях. Он призвал коллег не забывать о политической культуре в своих выступлениях.

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