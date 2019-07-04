Член общественной палаты призвал быстрее реагировать на глумление над Россией

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич решил обратиться в прокуратуру из-за медленной реакции правоохранительных органов на факты оскорбления госсимволов и госорганов, а также на распространяемые фейки. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что несмотря на его обращения недостоверная информация о взрыве на заводе «Кристалл» в Дзержинске «так и болтается в сети». «Хочу, кстати, отметить, что реакции от органов правопорядка и на оскорбления — тоже ноль, — написал Малькевич. — Я считаю невозможным безнаказанное издевательство над государственными символами нашей страны, а, значит, и нашей историей». В пример он привел картинку с флагом России, на котором изображена заретушированная им свастика поверх государственного герба России и надпись «***лопия».

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Ранее сообщалось, что Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) в ближайшие месяцы начнет мониторинг применения законов о фейковых новостях и оскорблении госсимволов. Глава СПЧ Михаил Федотов отметил, что первый из них работает «мягко говоря, неадекватно», но «делать выводы пока рано».

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта. За его выполнение отвечает прокуратура совместно с Роскомнадзором, который блокирует доступ к допустившим нарушение ресурсам по первому требованию ведомства. Закон о фейк-ньюс был подписан также в марте.

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