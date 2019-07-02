Правозащитники проверят применение закона об оскорблении госсимволов

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) в ближайшие месяцы начнет мониторинг применения законов о фейковых новостях и оскорблении госсимволов. Об этом сообщил глава СПЧ Михаил Федотов по итогам заседания президиума совета, передает РИА Новости.

Федотов отметил, что закон об оскорблении госсимволов работает «мягко говоря, неадекватно», но «делать выводы пока рано». СПЧ соберет судебные решения по подобным делам и будет постоянно их анализировать. После этого для президента подготовят доклад о сложившейся практике и предложения по ее корректировке. Федотов добавил, что это надо делать постоянно, «пока практика не станет адекватной».

Президент России Владимир Путин подписал закон об оскорблении общества, органов власти и госсимволов в интернете 18 марта. Он запрещает распространять информацию, признанную недостоверной. К ней относятся новости, которые создают угрозу обществу через искажение фактов. Ресурсам, которые нарушили требования, грозит блокировка, для физических лиц предусмотрен штраф.

За выполнение закона отвечают прокуратура и Роскомнадзор, который блокирует доступ к ресурсу, допустившему нарушение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!