Путин прокомментировал закон о фейковых новостях

Президент России Владимир Путин считает, что тема ответственности за фейковые новости становится очень острой. Так он ответил на соответствующий вопрос от Дмитрия Пучкова, также известного как Гоблин. Блогер спросил, не стоит ли вводить уголовную ответственность за распространение недостоверной информации. Трансляция прямой линии ведется на YouTube.

Президент вспомнил о звонках с угрозами минирования. «Это приводит к огромным материальным потерям и может вызвать беспокойство в обществе», — констатировал он.

В начале июня глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что После взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске в социальных сетях появилось много ложной информации, которая сеяла панику среди населения.

«Я считаю, что это тот случай, когда абсолютно уместно рассмотреть возможность применения закона о фейках», — посчитал он.

Материалы по теме В России принят закон о борьбе с фейковыми новостями За распространение недостоверной информации будут штрафовать и блокировать сайты

Закон о фейковых новостях, о котором идет речь, подписан в середине марта. Он запрещает распространять информацию, которую признают недостоверной. Таковой являются новости, которые через искажение фактов создают угрозы обществу. Нарушившим требования ресурсам грозит блокировка, для физических лиц предусмотрен штраф.

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