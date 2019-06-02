После взрывов в Дзержинске предложили применить закон о фейках

После взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске в социальных сетях появилось много ложной информации, которая сеяла панику среди населения. Об этом по итогам первого дня работы оперативного штаба заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин. Его слова приводит сайт правительства региона.

«Речь здесь идет не об эмоциональной оценке, на которую каждый имеет право, а именно о ненадлежащей информации, которая вбрасывается целенаправленно <...> Я считаю, что это тот случай, когда абсолютно уместно рассмотреть возможность применения закона о фейках», — сказал Никитин.

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Он также рассказал, что на фоне ЧП в Дзержинске и Нижнем Новгороде начались звонки о минировании объектов. Всего было совершено около 20 таких звонков. «Безусловно, это делали провокаторы, которые пытались расшатать ситуацию», — добавил глава области.

Ранее 2 июня сообщалось, что Никитин поручил постоянно следить за состоянием пострадавших в результате взрывов и оказывать им всю необходимую помощь.

Три взрыва в цехе на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске прогремели утром в субботу, 1 июня. По последним данным, ранения получили 89 человек. Площадь разрушений составила 800 квадратных метров. Предположительно, ЧП могло произойти из-за технологических нарушений при производстве тротила. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

«Кристалл» специализируется на разработке и производстве взрывчатых веществ для армии и промышленности. Он расположен вблизи оборонного завода имени Свердлова — одного из главных производителей боеприпасов и единственного производителя октогена и гексогена в России.

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