Путин разъяснил закон об оскорблении госсимволов

Россияне должны иметь право на критику власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в ответ на просьбу основателя сообщества MDK Роберто Панчвидзе пересмотреть закон о недопустимости оскорбления государственных символов. Трансляцию мероприятия в четверг, 20 июня, ведет РИА Новости.

По словам главы государства, в законе речь идет не о критике представителей власти, а именно об оскорблении госсимволов — например, герба или флага.

«Никто не может ограничить людей в праве критиковать власти любого уровня», — заключил президент, добавив, что попросит Генпрокуратуру России обратить на это внимание. Путин подчеркнул, что правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению закона.

Материалы по теме «Чиновника нужно облить грязью и матом?» Сенатор Клишас о том, как хочет защищать государство и свободу слова новыми запретами

2 апреля Генпрокуратура впервые применила этот закон. Ведомство потребовало от Роскомнадзора добиться удаления из ярославских СМИ новости об оскорбительном граффити про президента.

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта. За его выполнение отвечает прокуратура совместно с Роскомнадзором, который блокирует доступ к допустившим нарушение ресурсам по первому требованию ведомства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!