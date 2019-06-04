Фейковые сообщения о взрыве в Дзержинске направят в Генпрокуратуру

Член Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич направил в Генеральную прокуратуру пакет сообщений, содержащих недостоверную информацию о серии взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, определенные силы намеренно пытались создать среди местного населения панику.

«Чего только ни писали в соцсетях: "теракт", "город завален минами" (и трупами!), "началась эвакуация", "новые взрывы", "200 погибших", "выброс яда в воздухе", "отец — сотрудник ФСБ сказал закупать продукты и срочно уезжать из города" и т.д.» — написал Малькевич.

Он уточнил, что собрал более ста подобных сообщений. Помимо Генпрокуратуры, имеющуюся информацию общественник направит в администрацию социальной сети «ВКонтакте». По его мнению, такие сообщения представляют общественную опасность и недопустимы.

«Это к вопросу про "закон о фейках", против которого так рьяно выступают отдельные "товарищи". Вот такой "свободы самовыражения" хочется?» — заключает Малькевич.

Три взрыва прогремели в одном из цехов 1 июня. Площадь разрушений составила 800 квадратных метров. Пострадали 116 человек. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за технологических нарушений при производстве тротила.

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