Избивший учительницу депутат-«патриот» стал фигурантом уголовного дела

По факту избиения учительницы в школе города Ардон (Северная Осетия) 28-летним бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Об этом в четверг, 28 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, инцидент произошел утром 6 марта в средней школе №4 Ардона. Подозреваемый Василий Гогичашвили вошел в класс во время урока и нанес классному руководителю 5 «Б» класса как минимум четыре удара рукой по голове, схватив потерпевшую за волосы.

Основанием для расправы стало неприязненное отношение мужчины к учительнице, которая обвинила его племянницу в краже денег. Напав на потерпевшую в классе, подозреваемый завел ее в кабинет директора школы и с ножом в руках направился к женщине, угрожая убийством. Его действия сумела пресечь директор школы.

14 марта сообщалось, что депутат собрания представителей Ардонского района от партии «Патриоты России» сложил мандат после обвинений в избиении учительницы местной школы.

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