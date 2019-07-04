Российский депутат пригрозил коллеге изнасилованием и отделался замечанием

Депутат Югорска от «Единой России» Александр Беккер, угрожавший бывшему коллеге по думе и журналисту Антону Пантину изнасилованием, получил партийное взыскание в виде замечания. Об этом сообщает Znak.com в четверг, 4 июля.

Пантин остался недоволен решением партии. Он ссылается на ответ ответственного секретаря комиссии партии по этике Евгения Ревенко от 1 июля.

«То ли комиссия по этике в Москве полное фуфло у единороссов, то ли Беккер настолько крут, что за угрозы изнасилованием и причинением тяжкого вреда здоровью федеральные партийные мужи оценили всего лишь на замечание», — написал он на своей странице в Facebook.

Пантин сообщил об угрозах в свой адрес еще в мае, однако конкретное лицо не называл. Пантин рассказал о том, что опасается за свою жизнь, сообщало Муксун.fm.

Ранее Александр Беккер обвинил депутата Пантина в сокрытии доходов за 2017 год. По итогам проверки его лишили мандата в связи с утратой доверия. Соответствующее решение было принято и в отношении Беккера, однако в силу оно не вступает, пишет Znak.com.

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