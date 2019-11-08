ВШЭ захотела публичных извинений от назвавшего русский язык «клоачным» профессора

Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) рекомендовала профессору Гасану Гусейнову публично извиниться за его критическое высказывание о современной культуре русского языка. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения, передает «Интерфакс».

В частности, Гусейнову рекомендовали извиниться за «сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний», а также «дезавуировать» их. Отмечается, что его слова повлекли «ущерб для деловой репутации университета».

Комиссия принимала решение в составе восьми человек, семеро высказались «за», один — «против».

29 октября Гусейнов опубликовал запись в Facebook, где заявил, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна». Позже он пояснил, что имел в виду не сам язык, а то, как его используют. Профессор подчеркнул, что считает русский язык прекрасным, но языку не повезло, потому что «на нем говорят болваны». В интервью телеканалу «Дождь» он сказал, что пост об убогом и «клоачном» русском языке стал вершиной его карьеры.

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