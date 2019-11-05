Профессор из ВШЭ назвал свой пост об убогом русском языке вершиной карьеры

Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов рассказал в интервью телеканалу «Дождь», что пост об убогом и «клоачном» русском языке стал вершиной его карьеры.

Гусейнов отметил, что не ожидал такой реакции на свою публикацию. По его словам, пост касался средств массовой информации, а не всего русского языка и народа в целом. Он пояснил, что ему удалось добиться отклика от тех, кому было адресовано высказывание, несмотря на то, что его неправильно поняли.

Профессор считает, что его слова вызвали такую реакцию, поскольку затронули сразу несколько болевых точек. По его словам, людей волнует то, что русский язык в СМИ используется как орудие поражения. Еще одна болевая точка — ксенофобия, которая возникает из-за непонимания и неприятия чужой культуры.

29 октября Гусейнов опубликовал запись в Facebook, где заявил, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна». Пост собрал несколько сотен лайков и комментариев, в большинстве которых авторы возмущаются словами профессора.

Позже филолог пояснил, что имел в виду не сам язык, а то, как его используют. Профессор подчеркнул, что считает русский язык прекрасным, но языку не повезло, потому что «на нем говорят болваны».

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