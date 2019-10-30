Ректор ВШЭ отреагировал на слова преподавателя о «клоачности» русского языка

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ), доцент Ярослав Кузьминов возразил профессору факультета гуманитарных наук ВШЭ, доктору филологических наук Гасану Гусейнову, который назвал русский язык убогим и «клоачным». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам ректора, ситуация с русским языком не заслуживает «столь алармистских высказываний». Тот факт, что в киосках нет газет на иностранных языках, Кузьминов объяснил отсутствием «спроса на бумагу».

«Высказывание про освоение русскими государственного языка в Украине считаю откровенно неудачным. <...> Расширение требований к освоению государственного языка в этом случае должно проходить исключительно бережно по отношению к правам этих людей. К тому же в Украине речь идет о чуть ли не половине населения страны», — прокомментировал Кузьминов высказывание Гусейнова о том, что живущим на Украине русским «невмоготу выучить» государственный язык той страны.

Кузьминов также отметил, что русский язык в состоянии дать отпор вульгаризации, хотя эта проблема сама по себе не нова, поскольку «раздражающие сленг и языковые заимствования, обеднение языка — все это проблема каждой страны и каждого века».

В заключение Кузьминов подчеркнул, что преподаватель университета — это публичная фигура, и его «поведение в сети отражается на репутации его коллег». «От преподавателя ожидают серьезно аргументированной позиции, и нежелательно допускать столько неоднозначных толкований, как получилось в данном случае», — заявил ректор.

Ранее Гусейнов опубликовал запись в Facebook, где заявил, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна». За сутки пост собрал более 300 комментариев, большая часть из которых — гневные.

Позже филолог объяснил, что имел в виду не сам язык, а то, как его используют: ругаются и говорят грязно. Он добавил, что считает русский язык прекрасным, но языку не повезло, потому что «на нем говорят болваны».

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