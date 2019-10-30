Российский профессор призвал не сравнивать литературный язык с языком подворотни

Нельзя отождествлять язык высокой русской литературы и философии с языком подворотнии, поскольку это два разных языка. Такое мнение высказал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) политолог Марк Урнов, комментируя пост доктора филологических наук Гасана Гусейнова о «клоачности» и убогости русского языка на Facebook.

Урнов отметил, что большинство возмущенных откликов на заявление Гусейнова спровоцировано «не сколько филиппиками в адрес языка, сколько фразой о порядком одичавшей стране», а оскорбленный человек к конструктивным действиям не склонен.

«Дело в том, что в современном мире страна, желающая быть великой, не может позволить себе говорить на языке пьяных грузчиков. Так что если мы хотим видеть Россию великой, то давайте разговаривать не на нем, а на другом языке — на великом языке Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Чехова, Набокова, Замятина, Шмелева, Зощенко, Булгакова, Мандельштама, Солженицына», — добавил профессор.

Накануне, 29 октября, профессор ВШЭ Гасан Гусейнов опубликовал запись в Facebook, где заявил, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна». За сутки пост собрал более 300 комментариев, большая часть из которых — гневные.

Позже филолог объяснил, что имел в виду не сам язык, а то, как его используют: ругаются и говорят грязно. Он добавил, что считает русский язык прекрасным, но языку не повезло, потому что «на нем говорят болваны».

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