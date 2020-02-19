Кремль раскрыл роль премьера после изменения Конституции

Положение о том, что после внесения изменений в Конституцию президент будет осуществлять общий контроль за правительством, является лишь одним из предложений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, разница между общим руководством и оперативным, которым занимается премьер-министр, очевидна. Таким образом Песков ответил на вопрос о целесообразности сохранения поста председателя правительства в случае, если глава государства будет проводить общее руководство кабинетом министров.

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«Премьер-министром ежедневное оперативное руководство осуществляется, поэтому вполне понятная разница общего и оперативного руководства», — отметил он.

Также Песков подчеркнул, что в Кремле пока не придерживаются определенной позиции по этому вопросу, и призвал дождаться решения рабочей группы по внесению поправок в Основной закон.

Ранее, 18 февраля, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников заявил, что в законопроект президента России Владимира Путина о поправках в Основной закон внесены несколько изменений. Так, по его словам, в документе предлагается закрепить за главой государства положение о том, что президент России будет осуществлять общее руководство правительством.

Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января. По мнению журналистов и политологов, реформа Основного закона может как реально усилить все властные институты России, так и помочь Путину сохранить власть после окончания президентских полномочий в 2024 году.

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