Путин назначил ответственных за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин назначил ответственных за проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает ТАСС.

Он поручил Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заняться организацией процесса.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова оценила возможные затраты на проведение голосования. По ее мнению, бюджет всенародного голосования может быть сопоставим со стоимостью выборов президента. Тогда кампания обошлась в более чем 14 миллиардов рублей.

Материалы по теме Путин предложил изменить Конституцию Каким должен быть главный закон страны по мнению президента

13 февраля российский лидер предложил провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который станет выходным. По предварительным данным, речь идет о среде 22 апреля. При этом он отметил, что выходной не должен быть объявлен за счет праздников — майских или новогодних.

В ходе послания Федеральному собранию 15 января Путин рассказал о возможных изменениях в Конституции страны. По его словам, поправки, которые он предложил, «продиктованы просто жизнью». Он отметил, что все инициативы будут вынесены на всероссийское голосование.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!