Затраты на голосование по Конституции сопоставили с выборами президента

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова назвала возможную стоимость голосования по поправкам в действующую Конституцию России, пишут «Ведомости».

По ее словам, бюджет всенародного голосования может быть сопоставим со стоимостью выборов президента. Тогда кампания обошлась в более чем 14 миллиардов рублей. «Хотя уже понятно, что общероссийское голосование будет проходить в сокращенном виде», — отметила она. Однако следует учитывать необходимость донести до избирателя объемное содержание поправок всеми доступными способами, сказала Памфилова.

Кроме того, в бюллетень голосования войдут не все поправки. В связи с этим председатель ЦИК предложила использовать мобильное приложение или другие возможные способы для информирования россиян о планируемых поправках.

Также она предложила не регламентировать агитацию. «Иначе мы завязнем в бюрократических процедурах», — добавила она, сказав, что окончательное решение по этому вопросу примет законодатель.

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Памфилова выразила мнение, что наиболее оптимально провести голосование в апреле. «С одной стороны, это время позволяет к нему подготовиться, а с другой — не затягивать с проведением», — считает она. Это связано также и с тем, что в сентябре проходит день единого голосования. В связи с этим необходимо сделать паузу между двумя разными кампаниями.

Ранее президент России Владимир Путин предложил провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который станет выходным. При этом он отметил, что выходной не должен быть объявлен за счет праздников — майских или новогодних.

В ходе послания Федеральному собранию 15 января Путин рассказал о возможных изменениях в Конституции страны. По его словам, поправки, которые он предложил, «продиктованы просто жизнью». Он отметил, что все инициативы будут вынесены на всероссийское голосование.

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