Путин предложил сделать выходным день голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в будний день, который станет выходным. Такие подробности о дне голосования сообщил президент России Владимир Путин, передает в четверг, 13 февраля, ТАСС.

При этом российский лидер отметил, что выходной не должен быть объявлен за счет праздников — майских или новогодних.

Кроме того, Путин подчеркнул, что закон о поправках в Конституцию должен вступить в силу только по результатам всероссийского голосования, «чтобы граждане сами стали его авторами». «Как люди скажут, так и будет», — подчеркнул глава государства и отметил, что, если россияне не поддержат поправки в Конституцию, их не внесут.

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Ранее, 11 февраля, в Кремле сообщили, что дата голосования по поправкам еще не определена. По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, в качестве основной даты рассматривают 22 апреля.

Сенатор Андрей Клишас в конце января рассказал, что общероссийское голосование о поправках может состояться 12 апреля. Он уточнил, что эксперты также обсуждают, сколько дней займет голосование — один или два.

Путин анонсировал изменения в основной закон в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Тогда же он подчеркнул, что все инициативы будут вынесены на всероссийское голосование.

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