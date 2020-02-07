Россиянам разрешат проголосовать против всех поправок к Конституции

В бланке голосования по поправкам к Конституции будет графа «против всех поправок». Об этом заявил глава комитета Госдумы по законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Павел Крашенинников в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Материалы по теме Путин предложил изменить Конституцию Каким должен быть главный закон страны по мнению президента

24 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что при отрицательном результате голосования поправки к основному закону не вступят в силу. Он подчеркнул, что общероссийское голосование не является простой формальностью.

Ранее в Совете Федерации заявили, что при проведении голосования будут соблюдаться принципы открытости и прозрачности.

Впервые конституционные изменения глава государства Владимир Путин анонсировал во время послания Федеральному собранию 15 января. Позже он уточнил, что положения первых двух глав не будут корректироваться.

Среди возможных изменений — расширение полномочий Госдумы, приоритет российского законодательства над международным правом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!