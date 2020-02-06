Понятие «федеральные территории» захотели добавить в Конституцию

В Конституцию могут внести поправки, закрепляющие понятие «федеральные территории» — города и территории с прямым подчинением федеральному центру. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, член Совета Федерации Андрей Клишас, передает РИА Новости.

Как пояснил автор инициативы председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов, речь идет о территориях, на которых находятся военные и стратегические объекты, а также заповедники и другие объекты в целом.

Клишас сообщил, что предложение требует дополнительной проработки, а решение по этому вопросу должно учитывать позицию регионов. Если инициативу одобрят, федеральные территории не будут входить в состав субъектов Федерации, но для этого потребуется специальный закон. Он уточнил, что территории со специальным статусом есть в США, Австралии, Индии и Канаде, однако у них имеется специфика управления и особые полномочия.

15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести поправки в Конституцию. По итогам мероприятия была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив российского лидера, в которую вошли около 70 человек, а правительство России ушло в отставку. По словам Путина,

поправки, которые он предложил, «продиктованы просто жизнью».

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