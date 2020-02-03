Для приема предложений по поправкам к Конституции задействовали соцсети

Предложения по поправкам к Конституции в рабочую группу поступают в том числе через социальные сети. Об этом сообщила член группы, руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, пишет агентство РАПСИ.

По ее словам, в рабочей группе созданы еще пять специальных подгрупп, в рамках которых идут обсуждения и обработка предложений, которые присылают россияне. Амельченкова отметила, что сейчас активно собираются предложения из регионов. «Сейчас мы на стадии выездов в регионы и сбора обратной связи от людей по тем поправкам, которые уже внес президент и по тому, что еще мы можем предложить от рабочей группы ко 2-ому чтению в Госдуме», — сказала она.

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В январе президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о поправках к Конституции. Нижняя палата парламента одобрила документ в первом чтении. Ожидается, что он будет принят депутатами в феврале — предварительно на апрель запланировано общероссийское голосование, результаты которого, как заверили в Кремле, могут повлиять на итоговое решение о внесении корректировок в основной закон.

Согласно результатам опроса, который провел ВЦИОМ, большинство россиян поддержали предложенные главой государства поправки к Конституции. Наибольшее одобрение вызвали инициативы по индексации пенсий (91 процент граждан) и фиксации МРОТ (90 процентов) не ниже прожиточного минимума.

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