Путин назвал условие отказа от поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин может не подписать закон о поправках к Конституции, если против него выскажутся российские граждане. Глава государства назвал условие отказа от принятия изменений основного закона на встрече с представителями общественности, сообщает «Интерфакс».

По словам президента, необходимо, чтобы россияне пришли на пункты голосования и высказали свою позицию. «Только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать», — добавил Путин.

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Президентский законопроект о поправках к Конституции был внесен в январе в Госдуму и одобрен ею в первом чтении. Ожидается, что документ будет принят депутатами в феврале, при этом уже на весну, предварительно на апрель, запланировано общероссийское голосование, результаты которого, как заверили в Кремле, могут повлиять на итоговое решение о внесении корректировок в основной закон.

Президент Владимир Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января. По мнению журналистов и политологов, реформа может как реально усилить все властные институты России, так и помочь Путину сохранить власть после окончания президентских полномочий в 2024 году.

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