В Госдуме допустили увеличение текста в Конституции на 50 процентов

Текст российской Конституции после внесения поправок может увеличиться в полтора раза, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников. Об этом в среду, 29 января, сообщает РИА Новости.

«С точки зрения объема текст, наверное, увеличится на 50 процентов. Я условно говорю. Сильно увеличится. Но с точки зрения главных вещей и с точки зрения концепции он остается таким, какой он есть», — сказал он.

Политик добавил, что сейчас в рабочую группу поступают поправки в первые две главы основного закона, однако их не рассматривают, поскольку они «не соответствуют концепции» принятого Госдумой в первом чтении президентского законопроекта о поправках в Конституцию.

15 января президент России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию, в ходе выступления глава государства предложил внести поправки в Конституцию. После этого была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив президента, в которую вошли около 70 человек, а правительство страны было отправлено в отставку. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что новый кабмин эффективнее справится с задачами, поставленными в послании.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!