Органы власти рассмотрят не вошедшие в Конституцию предложения

Предложения рабочей группы по изменениям в Конституции, не вошедшие в качестве поправок в основной закон страны, направят в органы власти для подготовки соответствующих законодательных инициатив. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя рабочей группы, директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талию Хабриеву.

«Мы посчитали, что нужно воспользоваться этим открытым каналом взаимодействия власти с населением при подготовке изменений конституции, обобщить все эти предложения и по завершении нашей работы направить в органы, которые уполномочены принимать решения, — это палаты Федерального собрания, это правительство РФ и это администрация президента», — отметила она.

Хабриева также уточнила, что этот вопрос, предположительно, будет обсуждаться в ходе одного из завершающих заседаний рабочей группы.

Как заявил накануне глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, порядок принятия поправок в Конституцию России будет состоять из двух частей. Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января, в его ходе была предложена идея о необходимости внести поправки в Конституцию. По итогам мероприятия была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив российского лидера, в которую вошли около 70 человек, а правительство России было отправлено в отставку. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что новый кабмин эффективнее справится с задачами, поставленными российским лидером.

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