СПЧ проследит за голосованием по поправкам в Конституцию

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) проследит за соблюдением прав граждан во время всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом в среду, 5 февраля, сообщил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов, передает РИА Новости.

«Мы планируем заниматься организацией мониторинга соблюдения прав граждан — избирательных не скажешь, а связанных с всероссийским голосованием», — заявил он.

По словам Точенова, это необходимо, чтобы обеспечить прозрачность и доступность системы голосования. «Чтобы каждый мог выразить свое мнение, чтобы, как положено и на выборах, голосование было тайным», — уточнил он.

Ответственный секретарь добавил, что СПЧ уже обратился к общественным палатам, к правозащитному сообществу, специализирующемуся в сфере защиты избирательных прав граждан, Ассоциации юристов России и журналистам, чтобы получить более объективную и полную картину. «Не только в день голосования, но и заранее посмотреть — соблюдаются ли права граждан, гласность в избирательной кампании либо вот в общероссийском голосовании», — пояснил он.

О необходимости усиления общественного контроля на предстоящем голосовании заявил и член СПЧ Александр Брод. «Помимо наблюдателей от общественных палат, стоило бы подключить ресурс и федерального СПЧ, и Совета по правам человека трех главных субъектов», — заявил он, добавив, что также следует активнее работать с правозащитниками и юристами в регионах.

15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести поправки в Конституцию. По итогам мероприятия была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив российского лидера, в которую вошли около 70 человек, а правительство России ушло в отставку.

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