Путин допустил перенос второго чтения закона о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин считает, что второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию можно отложить. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению главы государства, на такой шаг можно пойти для того, чтобы у парламентариев была возможность рассмотреть все предложенные поправки в Основной закон. При этом затягивать с этим процессом не стоит, считает Путин.

«Нас же ничего не лимитирует. Мы никуда не спешим, поэтому второе чтение можно немножко отложить попросить коллег. Затягивать не нужно просто бесконечно», — сказал президент на встрече с рабочей группой по внесению изменений в Конституцию.

Ранее 13 февраля Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в будний день, который станет выходным. При этом глава государства отметил, что выходной не должен быть объявлен за счет праздников — майских или новогодних.

Путин анонсировал изменения в Основной закон в ходе послания Федеральному собранию 15 января. По итогам мероприятия была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив президента, в которую вошли около 70 человек. По словам главы государства, поправки, которые он предложил, «продиктованы просто жизнью». Он отметил, что все инициативы будут вынесены на всероссийское голосование.

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