В Конституции предложили закрепить неприкосновенность бывших президентов

Неприкосновенность бывших президентов предложили закрепить в Конституции. С соответствующей инициативой выступила председатель Союза женщин России, член рабочей группы по поправкам в основной закон Екатерина Лахова, передает ТАСС во вторник, 18 февраля.

По ее мнению, этот статус станет гарантией независимости деятельности главы государства во время президентского срока.

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По действующему законодательству президент после прекращения полномочий может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения тяжкого преступления. В процедуре участвуют генеральный прокурор, Совет Федерации и Госдума.

Ранее сообщалось о возможном изменении порядка лишения бывших президентов неприкосновенности. Так, к ведению верхней палаты парламента предлагается отнести лишение бывшего президента неприкосновенности, а за нижней палатой закрепить право выдвижения обвинения против экс-президента.

В феврале 2015 года Госдума отклонила законопроект о лишении бывших президентов привилегий и неприкосновенности. В правительстве тогда заявили, что закон не дает бывшему лидеру абсолютного иммунитета от уголовной ответственности.

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