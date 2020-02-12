В Конституцию захотели добавить пункт о лишении неприкосновенности президента

Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству одобрил поправки в Конституцию РФ, касающиеся закрепления порядка лишения бывших президентов неприкосновенности. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 12 февраля.

К ведению Совета Федерации предлагается отнести лишение бывшего президента неприкосновенности, а в компетенции нижней палаты парламента — выдвижение обвинения против экс-президента.

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В настоящий момент данные вопросы регулируются законом «О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». Согласно документу, экс-лидер может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления.

Также думский комитет одобрил поправку о пожизненном сенаторстве для экс-президентов. При этом они могут отказаться от полномочий члена Совфеда.

В феврале 2015 года Госдума отклонила законопроект о лишении бывших президентов России привилегий и неприкосновенности. В правительстве тогда отметили, что законодательно не представляет бывшему главе государства абсолютного иммунитета от привлечения к ответственности.

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