Бывшим президентам России нашли пожизненную должность

Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, соответствующую поправку предложили добавить к проекту об изменении Конституции. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Госдуму.

Занять пост сенатора бывший президент сможет после окончания срока своих полномочий, либо после их досрочного прекращения.

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Поправки в основной закон глава государства Владимир Путин анонсировал 15 января в ходе послания Федеральному собранию. В частности, он предложил ужесточить требования, предъявляемые к кандидатам на пост президента. По его словам, они должны проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь гражданства другой страны.

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