Названо число наблюдателей от общественных палат на голосовании по Конституции

Число наблюдателей от общественных палат на всенародном голосовании по Конституции превысит 150 тысяч человек, сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Его цитирует ТАСС в пятницу, 21 февраля.

По его словам, это намного больше, чем на президентских выборах в 2018 году.

«Для нас эта ситуация жесткая, она более жесткая, чем она была даже на президентских выборах. С точки зрения общественного контроля ее нужно вести еще более масштабно, еще более четко», — сказал член ОП.

Григорьев уточнил, что для наблюдателей разработают инструкции.

Накануне заместитель председателя ЦИК Николай Булаев анонсировал соглашение с Общественной палатой о привлечении наблюдателей на голосование.

Изменения в основном законе президент Владимир Путин анонсировал в середине января в ходе послания Федеральному собранию. Он подчеркнул, что поправки не будут вноситься без участия граждан, и объявил о проведении голосования.

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