При голосовании по Конституции используют модель президентских выборов

При проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию используют модель президентских выборов, заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Его цитирует «ФедералПресс» в четверг, 20 февраля.

«Основные стандарты, которые были использованы в кампании по выбору президента России являются уникальными и они нечасто встречаются в мировой практике. Что касается применяемых технологий, она, пожалуй, нигде в мире не применяется», — сказал он.

Материалы по теме Путин предложил изменить Конституцию Каким должен быть главный закон страны по мнению президента

В частности, речь идет о технологии «мобильный избиратель», уточнил Булаев. Система позволяет выбрать удобный участок для голосования. Он напомнил, что на выборах президента этой услугой воспользовались 5,7 миллиона избирателей.

Система ГАС «Выборы» позволяет в режиме реального времени отображать результаты голосования по каждому избирательному участку. Технология не позволяет скорректировать результаты волеизъявления граждан, подчеркнул представитель ЦИК.

Конституционные изменения российский лидер Владимир Путин анонсировал 15 января. Тогда же он объявил о проведении всенародного голосования. Позже в Кремле уточнили, что при отрицательном голосования предлагаемые изменения в основной закон вноситься не будут.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!