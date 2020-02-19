Изменения в преамбулу российской Конституции передумали вносить

Положения о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, уважении исторической памяти и вере могут внести не в преамбулу российской Конституции, а в ее основную часть. Об этом рассказал РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас.

По его словам, такой шаг необходим, если преамбулу Конституции нельзя изменить.

С инициативой выступил заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев. Он предложил внести поправки в основной закон, которые защитят традиционные семейные ценности.

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Также в преамбуле Конституции России ранее предлагали закрепить роль и место гражданского общества. По словам секретаря Общественной палаты Лидии Михеевой, если преамбула Конституции будет дополняться, то после слов «возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы» можно добавить «признавая значимость гражданского общества и ценность его идеалов».

Сейчас в преамбуле Конституции РФ от лица многонационального народа России говорится об утверждении прав и свобод человека, гражданского мира, сохранении государственного единства, уважении к памяти предков, вере в добро и справедливости, незыблемости демократической основы российского государства, стремлении обеспечить благополучие и процветание и ответственности перед будущими поколениями.

В ходе послания Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин анонсировал план по изменению Конституции. После этого была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив президента, в которую вошли около 70 человек.

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