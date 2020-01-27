В Совфеде предложили изменить преамбулу Конституции

Победа России во Второй мировой войне должна быть отражена в новой версии Конституции, заявил член рабочей группы по изменению конституции, сенатор Алексей Пушков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 27 января.

По его мнению, в основном законе должны быть закреплены «решающие исторические точки для нашего государства».

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Ранее президентский законопроект о поправках в Конституцию прошел в Госдуме первое чтение. Основные предложения по изменениям глава государства Владимир Путин озвучил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Каждая инициатива будет вынесена на всероссийское голосование, которое может пройти весной это года. В случае преобладания отрицательных отзывов изменения вноситься не будут.

Среди возможных изменений — расширение полномочий Госдумы, приоритет российского законодательства над международным правом, ужесточение требований к кандидатам в президенты.

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