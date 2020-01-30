В Конституции захотели закрепить положение о традиционной семье

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас одобрил идею закрепить в Основном законе понятие семьи как союза мужчины и женщины. Об этом в четверг, 30 января, сообщает «Интерфакс».

«Я поддерживаю такого рода дополнения в преамбулу, текстовка еще подлежит обсуждению, но сама идея мне кажется очень разумной», — сказал Клишас, отметив, что внесению изменений в преамбулу Конституции ничто не мешает.

Как отмечается, с подобной инициативой ранее выступил заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев. Он призвал внести в Основной закон поправки, которые защитят традиционные семейные ценности.

Ранее в январе глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников заявил, что текст российской Конституции после внесения поправок может увеличиться в полтора раза. Он также рассказал, что рабочей группе поступает много «весьма любопытных» предложений, в том числе о переименовании должности президента в верховного правителя России.

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