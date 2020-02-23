Стали известны подробности голосования по изменению Конституции

Стали известны детали законопроекта об общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Издание сообщает, что примерная формулировка вопроса в бюллетене будет звучать следующим образом: «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?» Напротив будут две графы: «да» и «нет». Выносимый на голосование вопрос будет утвержден указом президента.

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Планируется, что за ходом голосования будут следить наблюдатели, назначенные Общественной палатой. Кроме того, источник РБК, знакомый с готовящимся текстом законопроекта, сообщил, что в документе будет прописано информирование россиян о голосовании по Конституции. Предполагается, что для этого общероссийские государственные телеканалы еженедельно будут предоставлять не менее 15 минут эфира, региональные — не менее 10 минут эфира.

В рабочую группу по подготовке поправок к Конституции, сформированную президентом России Владимиром Путиным в январе, вошли 75 человек, среди которых политики, политологи и юристы, общественные деятели и активисты, бизнесмены и артисты. Сопредседателями группы являются сенатор Андрей Клишас, депутат Госдумы Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева.

Конституционные изменения были анонсированы Путиным 15 января во время послания Федеральному собранию. Он заверил, что каждая предлагаемая поправка будет вынесена на всенародное голосование. Среди возможных изменений — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации.

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