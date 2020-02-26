Путин оценил характер предложений по поправкам в Конституцию

Более 900 предложений поступило о поправках в Конституцию, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой. Об этом сообщает ТАСС в среду, 26 февраля.

По его словам, все предложения носят серьезный, содержательный характер. Он уточнил, что они касаются практически всех направлений деятельности государства.

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Накануне на рассмотрение Госдумы были вынесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в основном законе. В частности, результаты предлагается объявить не позднее чем через пять дней после голосования.

Дата голосования пока не определена. Его планируется провести по модели президентских выборов. Среди возможных изменений — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации, приоритет российского законодательства над международным правом.

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