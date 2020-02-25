Назван процент желающих принять участие в голосовании по Конституции россиян

Больше половины россиян (66 процентов) планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.

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По его словам, 41 процент опрошенных сказали, что точно примут участие в такого рода голосовании, 23 процента респондентов затруднились ответить.

Он подчеркнул, что 79 процентов граждан осведомлены о готовящемся мероприятии.

Всенародное голосование анонсировал президент Владимир Путин, когда в середине января предложил внести изменения в основной закон. Точная дата голосования пока не определена. В правительстве допускают, что для этого один из будних дней сделают выходным. В случае отрицательного результата поправки вноситься не будут.

Среди возможных изменений — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации, приоритет российского законодательства над международным правом.

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