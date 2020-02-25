В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.

В частности, в поправках к президентскому законопроекту говорится, что, если голосование назначат на рабочий день, его сделают выходным. Результаты предлагается объявить не позднее чем через 5 дней после голосования.

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Проголосовать за изменения, которые предложил внести глава государства Владимир Путин, смогут лица старше 18 лет за исключением недееспособных или содержащихся в местах лишения свободы.

Точная дата голосования пока не определена. Как ранее заверили в Кремле, в случае отрицательного результата поправки вноситься не будут. Среди возможных изменений — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации, приоритет российского законодательства над международным правом.

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