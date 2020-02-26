Кремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков

В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением. Так на заявление Суркова отреагировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это мнение россиянина, пусть очень компетентного и авторитетного», — сказал он.

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Ранее в интервью изданию «Актуальные комментарии» Сурков заявил, что новые полномочия главы государства предполагают другой институт президентства. В случае внесения соответствующих изменений в основной закон правовая логика потребует нового отсчета, подчеркнул он.

11 февраля главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил об обсуждении в рамках рабочей группы возможности обнуления президентских сроков.

Между тем сенатор Андрей Клишас эти данные опровергает. По его словам, в тексте поправок в Конституцию этого нет.

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