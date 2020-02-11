Версию об обнулении президентских сроков в России назвали конспирологией

Версию о возможности обнуления в России президентских сроков назвали конспирологической. Соответствующее мнение выразил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, сенатор Андрей Клишас, передает корреспондент «Ленты.ру».

Отвечая на вопрос о работе группы после окончания разработки изменений в Основной закон, парламентарий выразил надежду, что так «закончится вся конспирология». Он опроверг версию об обнулении сроков главы государства, которую якобы обсуждают в рабочей группе. По мнению сенатора, эту информацию, как и любую другую «массовую конспирологию», лучше уточнять непосредственно в рабочей группе.

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Утром 11 февраля главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов написал в Telegram-канале, что в рабочей группе обсуждают юридическую возможность обнуления президентских сроков в связи с изменением полномочий президента.

Президент России Владимир Путин, выступая 15 января с посланием Федеральному собранию, предложил внести поправки в Конституцию. После этого была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив главы государства, в которую вошли около 70 человек, а правительство России было отправлено в отставку. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что новый кабмин эффективнее справится с задачами, поставленными лидером страны.

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