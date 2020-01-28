Россиянам пообещали рост благосостояния после принятия поправок в Конституцию

После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян с низким уровнем дохода вырастет. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Основной закон, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сообщает РИА Новости во вторник, 28 января.

«Я думаю, что за короткое время мы увидим реальные изменения ситуации по повышению уровня благосостояния граждан с низким уровнем дохода», — пообещал политик.

По его словам, главный запрос общества сейчас касается именно повышения уровня жизни и обеспеченности социально незащищенных категорий населения. Клишас отметил, что гарантии размера МРОТ не менее прожиточного минимума, а также индексации социальных выплат и пенсий предлагается закрепить в Конституции именно с этой целью.

Сенатор уверен, что после внесения поправок в основной закон уровень социальной защищенности граждан повысится.

Президент России Владимир Путин, выступая 15 января с посланием Федеральному собранию, предложил внести поправки в Конституцию. После этого была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив главы государства, в которую вошли около 70 человек, а правительство России было отправлено в отставку. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что новый кабмин эффективнее справится с задачами, поставленными лидером страны.

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