Смысл общего голосования после принятия поправок в Конституцию объяснили

В Государственной Думе объяснили смысл проведения общероссийского голосования после принятия закона о поправках в Конституцию и подписания его президентом России. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает РИА Новости.

«Президент как глава государства подписывает этот закон, процедурные поправки сразу же вступают в силу, а этим же законом предлагается нашему народу определиться своим голосованием», — сказал глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправки Павел Крашенинников.

Он пояснил, что данная процедура вводится в соответствии со статьей 3 Конституции, где сказано, что источником власти и суверенитета является народ России.

Также Крашенинников напомнил, что законопроект о поправках в Основной закон состоит из двух частей: «тела Конституции», куда предлагается внести 22 поправки, и блока, посвященного процедурным вопросам, где среди прочего речь идет об организации общероссийского голосования.

Ранее Крашенинников рассказал, что закон о внесении поправок в Конституцию вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а не сразу после подписания его президентом.

Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января, в его ходе была предложена идея о необходимости внести поправки в Конституцию. После этого была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив российского лидера, в которую вошли около 70 человек, а правительство России было отправлено в отставку. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что новый кабмин эффективнее справится с задачами, поставленными главой государства.

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