Россия
 
Последние новости
Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса
Украина отправит в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Раскрыты личности согласившихся на политическую рекламу блогеров
Первое тестовое соревнование Олимпиады в Китае отменили из-за коронавируса
Ветеран узнал реальную стоимость своих завалявшихся часов и упал
Стало известно о попытках суицида генерала СК в СИЗО
Старейшая женщина в мире умерла в 127 лет
Обладатель неизвестных данных об MH17 захотел выступить в суде на стороне защиты
Названа причина смерти 21-летней артистки Лексии Алиджай
Обновление убило аккумуляторы смартфонов Xiaomi
Новости партнеров

Обязанность генпрокурора отчитываться предложили закрепить в Конституции

Перейти в «Мою Ленту»
Андрей Клишас
Андрей Клишас

Обязанность генерального прокурора России проводить ежегодный отчет о своей работе необходимо сделать конституционной нормой. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении корректировок в основной закон Андрей Клишас, передает РИА Новости.

«Мы обязанность [генерального] прокурора предоставлять отчет ежегодный тоже переведем на уровень конституционной нормы. Мы эту поправку уже сформулировали, мы в ближайшие дни ее внесем. У нас есть новый генеральный прокурор, и я уверен, что он тоже нас поддержит. Мы именно на конституционный уровень его обязанность предоставлять отчет переведем», — сказал сенатор во время общественного обсуждения предлагаемых поправок в Конституцию в Красноярске.

Ранее президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. Представителями главы государства при рассмотрении документа в нижней палате парламента стали Андрей Клишас, депутат Госдумы Павел Крашенинников и заслуженный юрист России Талия Хабриева. Госдума поддержала законопроект президента в первом чтении.

22 января Клишас отметил социальный эффект поправок в Конституцию. По мнению политика, предложенные президентом изменения позволят защитить социальные права граждан, не допуская «заморозки» обязанностей государства.

Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января. Российский лидер, в частности, предложил передать Госдуме полномочия по утверждению премьер-министра и членов правительства, закрепить в основном законе роль Государственного совета и ужесточить требования к кандидатам на пост президента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа возможная дата общероссийского голосования по поправкам к Конституции
Россиянам пообещали рост благосостояния после принятия поправок в Конституцию
Клишас отметил социальный эффект поправок в Конституцию
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Если людей хотя бы не трогать — они выплывут»

Почему миллионы россиян скрывают свою жизнь от государства
02:0922 января

Стали известны доходы членов нового правительства России

15:17Сегодня

Медведев одним словом описал свои дела

14:1122 января

Путин раскритиковал зарплаты врачей

Россия00:0521 января
Владик Салий

«У меня в голове поселилось чудовище»

Шестилетнего Владика спасет протонная терапия. Мальчику нужна ваша помощь
14:1922 января

Клишас отметил социальный эффект поправок в Конституцию

14:59Сегодня

Россиянка захотела отмыть новорожденного от крови и смыла в унитаз

14:55Сегодня

Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса

Россия21:0326 января

«Дарят Патриарху икону, машину, часы — это проявление любви»

Умер Всеволод Чаплин. Что он думал о роскоши, женщинах и гибели России
14:37Сегодня

Россиянин полез в ледяную реку спасать собаку и попал на видео

14:36Сегодня

В Москве бригады медиков отправят к гостиницам с туристами из Китая

14:30Сегодня

Мать оставленной на крыльце больницы девочки захотела ее вернуть

Россия
«Если людей хотя бы не трогать — они выплывут»
Почему миллионы россиян скрывают свою жизнь от государства
Стали известны доходы членов нового правительства России
Владик Салий«У меня в голове поселилось чудовище»
Шестилетнего Владика спасет протонная терапия. Мальчику нужна ваша помощь
Медведев одним словом описал свои дела
«Дарят Патриарху икону, машину, часы — это проявление любви»
Умер Всеволод Чаплин. Что он думал о роскоши, женщинах и гибели России
Обязанность генпрокурора отчитываться предложили закрепить в Конституции
Всеволод ЧаплинУмер протоиерей Чаплин
Он хвалил Сталина и ругал женщин, оправдывал роскошь и обещал ад Шнурову
Все материалы
Мир
«Америка не может не ответить»
Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
Обладатель неизвестных данных об MH17 захотел выступить в суде на стороне защиты
США раскрыли условия «сделки века»
Палестина получит независимость и землю, Израиль — мир и Иерусалим
Минобороны назвало Госдеп главным препятствием для мира в Сирии
«Мы не несем традиционные ценности»
Представители ЛГБТ-сообщества бегут из России в Европу. Чего они боятся и как выживают?
В Австралии посадили ужаснейшего педофила за всю историю страны
«Нас спасла Красная армия. Мы это помним»
Россию обвиняют в искажении правды о холокосте. Но узники концлагерей не забыли своих спасителей
Все материалы
Бывший СССР
Украина отправит в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Полицейский с пистолетом останавливает на улице прохожих для обыска. 15.12.1905«Озверевшие драгуны стреляли в людей»
Уличные бои и массовые расстрелы. Почему в Латвии с гордостью вспоминают революцию 1905 года?
Украинские контрразведчики вывезли из ДНР бывшего министра
Карательная история
Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 50 лет спустя Латвия посадила его в тюрьму
Украина обвинила Россию в использовании «живых щитов» в Крыму
«Все корчат из себя украинцев»
Половина жителей Украины говорит на русском. Но их детям запретили учиться на родном языке
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове
Все материалы
Экономика
Оценены расходы на реализацию плана Путина
«Главное, чтобы нас в иностранные агенты не записали»
Бывший сотрудник КГБ изменил свою жизнь и придумал, как узнать о россиянах еще больше
Миру предрекли дефицит медицинских масок из-за смертельного вируса
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Госдолгу США предсказали рекордный рост
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Россияне рекордно закупились смартфонами
Все материалы
Силовые структуры
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Найден убийца академика РАН и его супруги в Ростовской области
«Я их позже заберу»
Жена обвинила россиянина в пытках и ушла, оставив сыновей. Он отвез их в Москву и бросил в аэропорту
Российского подростка отдали под суд по ошибке
«Мы стали миллионерами за две минуты»
История россиянина, который захотел красивой жизни и начал грабить банки
Выживший во время бойни в Забайкалье солдат стал потерпевшим в другом деле
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
На его место придет генерал из Следственного комитета
Все материалы
Наука и техника
Российскую «Ангару» предложили уничтожить
«Самые страшные голодные дни»
Детьми они пережили ад. Рассказы малолетних узников еврейских гетто и нацистских концлагерей
Mail.ru выпустила умную колонку
Прирожденные убийцы
Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова?
Российский «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету
Быстрее звука
От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году
Китай передал России геном коронавируса
Все материалы
Спорт
Определились составы сборных России и мира на Матч звезд Единой лиги ВТБ
Коби навсегда
Легендарный Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Как он покорил спортивный мир и получил Оскар
Фанаты выступили против «позорного» «Зенита» из-за Кокорина
«Заложники интриг и политики»
 
Раскрыты новые подробности крушения вертолета с Коби Брайантом
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легенда НБА и его дочь разбились при крушении вертолета
Ученица Тутберидзе в 14 лет ушла из одиночного катания
Все материалы
Культура
Названа причина смерти 21-летней артистки Лексии Алиджай
Эдуард Ратников«Вот тебе 500 долларов, иди делай бизнес в Америке»
Как россиянин поработал с AC/DC, Metallica и покорил США
Отец Децла потребовал провести ДНК-тест для внука
«Мы на жизнь смотрим одним непрерывным кадром»
Как снять Первую мировую войну одним планом и получить 10 номинаций на Оскар: интервью Сэма Мендеса
Запрещенный из-за порнопропаганды фильм «Дау. Наташа» вошел в конкурс Берлинале
Песня сброда
Изнасилования, интриги и коррупция: что творится за кулисами главной музыкальной премии мира
Жертва Вайнштейна расплакалась во время дачи показаний
Все материалы
Интернет и СМИ
Министр связи объяснил предложение дать силовикам доступ к личным данным россиян
Новые боги хайпа
TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
Телеврач назвал единственный действенный способ борьбы с опасными вирусами
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
В России заблокировали второй иностранный почтовый сервис за неделю
Мастера на все руки
 
Скабеева отреагировала на слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Все материалы
Ценности
Ветеран узнал реальную стоимость своих завалявшихся часов и упал
«Я пас коров, а теперь возглавляю Советский Союз»
Вышиванки, швейцарские часы и иномарки: как жил Хрущев
Голливудская актриса вышла в свет в платье российского дизайнера
Последняя провокация
Он раздевал жену президента и одевал Мадонну: какой след в мире моды оставил хулиган Жан-Поль Готье
Жена Бибера показала врожденную мутацию руки
Немецкие страсти
БДСМ, пришельцы и полуголые невесты: как прошла неделя моды в Берлине
Самая красивая в мире женщина вновь снялась топлес для журнала
Все материалы
Путешествия
Экстремальная швартовка круизного лайнера во время шторма попала на видео
Передвижение во время бури. Австралийская антарктическая экспедиция, 1912Полюс недоступности
Роды во льдах, операция голыми руками и отважный кот Негр: невероятные истории покорения Антарктиды
Мерзкое занятие босоногого авиапассажира возмутило попутчиков и попало на видео
«Я здесь, и мне отсюда не уехать»
Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
Россияне раскрыли способы борьбы с тоской после отпуска
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
Россиянин оказался заперт в пустующем китайском отеле из-за коронавируса
Все материалы
Из жизни
Старейшая женщина в мире умерла в 127 лет
«У нас была только надежда на успех»
Как легенда об огромных залежах золота обернулась чередой смертей, потерей миллиардов и обвалом бирж
Воспитательница написала послание на животе мальчика и разгневала его мать
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат»
История россиянина, перебравшегося в Канаду
Запутавшаяся в леске мертвая черепаха принесла мужчине славу
Джим Спрингер и Джим ЛьюисПараллельные жизни
Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Мужчина притворился мертвым после нападения тигра и уцелел
Все материалы
Внешность и салон нового Kia Sorento показали до дебюта
Как подготовить Волгу для ралли Монте-Карло
Провожаем экипажи «двадцать первых» Волг на ралли Monte-Carlo Classique
Представлен новый Seat Leon
BMW выбрала в России лучшие кастом-байки
Уникальные мотоциклы построили на основе культовой модели R nineT
«Русский Prado» от УАЗа получит новую коробку передач
Лучшие тюнинг-проекты января 2020
Спортивный Multivan, безумный светящийся Prius и еще шесть эффектных доработок января
Все материалы
Дом
Российский регион ввел льготную ипотеку для семей с новорожденными
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Обманутый россиянин перевел Путину 28 рублей
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
В России задумали снести каждый пятый многоквартирный дом
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Жительница Урала отсудила у чиновников деньги на новую квартиру
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы