Обязанность генпрокурора отчитываться предложили закрепить в Конституции

Обязанность генерального прокурора России проводить ежегодный отчет о своей работе необходимо сделать конституционной нормой. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении корректировок в основной закон Андрей Клишас, передает РИА Новости.

«Мы обязанность [генерального] прокурора предоставлять отчет ежегодный тоже переведем на уровень конституционной нормы. Мы эту поправку уже сформулировали, мы в ближайшие дни ее внесем. У нас есть новый генеральный прокурор, и я уверен, что он тоже нас поддержит. Мы именно на конституционный уровень его обязанность предоставлять отчет переведем», — сказал сенатор во время общественного обсуждения предлагаемых поправок в Конституцию в Красноярске.

Ранее президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. Представителями главы государства при рассмотрении документа в нижней палате парламента стали Андрей Клишас, депутат Госдумы Павел Крашенинников и заслуженный юрист России Талия Хабриева. Госдума поддержала законопроект президента в первом чтении.

22 января Клишас отметил социальный эффект поправок в Конституцию. По мнению политика, предложенные президентом изменения позволят защитить социальные права граждан, не допуская «заморозки» обязанностей государства.

Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января. Российский лидер, в частности, предложил передать Госдуме полномочия по утверждению премьер-министра и членов правительства, закрепить в основном законе роль Государственного совета и ужесточить требования к кандидатам на пост президента.

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