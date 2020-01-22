Клишас прокомментировал поправки к Конституции

Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию позволят защитить социальные права граждан, не допуская «заморозки» обязанностей государства. Об этом заявил глава конституционного комитета Совета федерации, сопредседатель рабочей группы по внесению поправки в Конституцию Андрей Клишас, передает РИА Новости.

По словам сенатора, в основном законе будут закреплены положения, обеспечивающие защиту социальных прав граждан. «Гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, индексации социальных выплат, а также регулярной индексации размера пенсий в установленном федеральным законом порядке закрепляются на конституционном уровне в целях усиления социальной защищенности граждан», — сказал Клишас.

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Также он отметил, что принципы всеобщности, справедливости и солидарности поколений станут основой формирования системы пенсионного обеспечения в России. «Внесение поправок, предложенных президентом России, повысит уровень социальной защищенности граждан, позволит создать условия для достойного финансового обеспечения нуждающихся», — заявил политик.

Клишас подчеркнул, что размышления о «декоративности» предлагаемых мер являются спекулятивными, поскольку закрепление в Конституции социальных обязательств государства не допускает возможность их заморозки законом. «Формулировка поправок прямо указывает на регулярность индексации размера пенсий», — добавил сенатор.

Ранее Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. Представителями президента при рассмотрении документа в нижней палате парламента будут Андрей Клишас, депутат Госдумы Павел Крашенинников и заслуженный юрист России Талия Хабриева.

Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января. Российский лидер, в частности, предложил передать Госдуме полномочия по утверждению премьер-министра и членов правительства, закрепить в основном законе роль Государственного совета и ужесточить требования к кандидатам на пост президента.

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