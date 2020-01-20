Определены требующие корректировки статьи Конституции

Рабочая группа по изменениям в Конституцию определила, что откорректировать необходимо не менее 14 статей основного закона. Документ с соответствующими предложениями поступил в редакцию принадлежащего Григорию Березкину РБК.

Так, для конституционных преобразований, которые президент Владимир Путин огласил в ходе послания Федеральному собранию, потребуются изменения статей 15, 75, 78, 81, 97, 14, 83, 102, 103, 110, 119, 125, 129, 132.

Так, поправки, которые предусматривают приоритет Конституции над международными договорами, предлагается внести в статью 79 (глава 3 Основного закона — «Федеративное устройство»).

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Ранее глава государства проинформировал, что рабочая группа будет обсуждать поправки в основной закон в рамках глав с третьей по восьмую. Он подчеркнул, что первая и вторая главы не могут быть изменены. Подготовкой поправок в Конституцию занимаются более 70 человек.

Конституционные изменения президент анонсировал в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Тогда же он заявил, что каждая инициатива будет вынесена на всенародное голосование. По его словам, речи о смене всей Конституции не идет, так как она не исчерпал свой потенциал. Среди предложенных Путиным изменений — отмена приоритета международного права над российским законодательством.

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