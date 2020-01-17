Уточнены рамки поправок в российскую Конституцию

Рабочая группа по подготовке изменений в российскую Конституцию будет обсуждать поправки в основной закон в рамках глав с третьей по восьмую. Об этом рассказал ее сопредседатель, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщает ТАСС в пятницу, 17 января.

«Первая и вторая главы незыблемы», — подчеркнул он, добавив, что это же касается девятой главы, «которая тоже может меняться только с помощью референдума».

Накануне, 16 января, президент России Владимир Путин пообещал, что две первые, самые важные главы Конституции — «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина» — меняться не будут. В то же время именно в Первой главе говорится о приоритете международного законодательства над национальным.

Выступая с посланием Федеральному собранию 15 января, Путин предложил внести в Конституцию изменения, которые гарантируют ее приоритет над международным законодательством. Президент пояснил, что требования международного законодательства и договоров будут действовать в России лишь в той части, которая не противоречит Конституции.

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